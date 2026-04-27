Albissole vola in Eccellenza | il colpo di genio di Cattardico
L'Albissole ha ottenuto la promozione in Eccellenza con la guida tecnica di Cristian Cattardico. La squadra ha concluso il campionato con risultati che anticipano gli obiettivi stabiliti dal piano triennale della dirigenza. La promozione rappresenta un passo importante nel percorso di crescita del club, che si affaccia ora a un livello superiore di competizione. La vittoria si inserisce in un percorso che mira a consolidare la posizione della squadra nel calcio locale.
? Cosa sapere L'Albissole raggiunge l'Eccellenza sotto la guida tecnica di Cristian Cattardico.. Il successo anticipa il piano triennale della dirigenza con risultati immediati.. L’Albissole raggiunge l’Eccellenza grazie alla guida tecnica di Cristian Cattardico, che trasforma un progetto a lungo termine in una realtà vincente dopo una carriera costellata di traguardi nella categoria Promozione. Il tecnico classe 1977, noto tra i suoi giocatori con soprannomi legati al talento quasi magico, ha consolidato il proprio palmares raggiungendo la seconda grande impresa della sua carriera allenatoria. La stagione biancazzurra, avviata lo scorso giugno con obiettivi di crescita strutturale, ha prodotto risultati immediati che superano le aspettative iniziali della dirigenza.🔗 Leggi su Ameve.eu
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