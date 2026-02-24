Eccellenza | la Fermignanese esce a testa alta dal confronto con la capolista Urbania si interroga Urbino esulta K Sport vola alto

La Fermignanese ha perso contro la capolista a causa di un gol decisivo segnato nel secondo tempo. La squadra ha mostrato determinazione, ma non è riuscita a evitare la sconfitta, nonostante gli sforzi finali. Urbania si chiede cosa sia successo in campo, mentre Urbino festeggia la vittoria conquistata in trasferta. La K Sport, invece, continua la sua marcia, mantenendo il ritmo alto. L’ottava giornata di Eccellenza ha portato poche reti, ma emozioni intense.

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza: la Fermignanese esce a testa alta dal confronto con la capolista. Urbania si interroga, Urbino esulta, K Sport vola alto

In Eccellenza l’ottava giornata del girone di ritorno ha partorito pochi gol (13), comunque utili per far registrare 4 vittorie (3 esterne). Riguardo la classifica, la capolista Fermana ha colto i 3 punti a Fermignano rimanendo a più 1 dalla K Sport che ha riportato a casa da Jesi il successo pieno. Fa un passettino in avanti l’ Urbino vincitore del derby con l’ Urbania e i durantini che con questa sconfitta si trovano invischiati nella zona playout. K. Sport Montecchio Gallo. Dice il direttore generale Matteo Mariani: "A Jesi abbiamo disputato una grande partita, su un terreno di gioco che a mio avviso non dovrebbe ospitare partite di un campionato di Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net ECCELLENZA FEMMINILE. Aquilotte a testa alta contro la capolista. Samp ok di misuraLa Sampdoria ha ottenuto una vittoria stretta contro lo Spezia, con un risultato di 1-0. K-Sport Montecchio e Fermignano, trasferte insidiose. Urbino sfida Montegranaro, Urbania il TolentinoDopo la pausa, il campionato di Eccellenza torna in campo con le trasferte di K-Sport Montecchio e Fermignano, affrontando sfide impegnative.