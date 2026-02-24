Eccellenza | la Fermignanese esce a testa alta dal confronto con la capolista Urbania si interroga Urbino esulta K Sport vola alto
La Fermignanese ha perso contro la capolista a causa di un gol decisivo segnato nel secondo tempo. La squadra ha mostrato determinazione, ma non è riuscita a evitare la sconfitta, nonostante gli sforzi finali. Urbania si chiede cosa sia successo in campo, mentre Urbino festeggia la vittoria conquistata in trasferta. La K Sport, invece, continua la sua marcia, mantenendo il ritmo alto. L’ottava giornata di Eccellenza ha portato poche reti, ma emozioni intense.
In Eccellenza l’ottava giornata del girone di ritorno ha partorito pochi gol (13), comunque utili per far registrare 4 vittorie (3 esterne). Riguardo la classifica, la capolista Fermana ha colto i 3 punti a Fermignano rimanendo a più 1 dalla K Sport che ha riportato a casa da Jesi il successo pieno. Fa un passettino in avanti l’ Urbino vincitore del derby con l’ Urbania e i durantini che con questa sconfitta si trovano invischiati nella zona playout. K. Sport Montecchio Gallo. Dice il direttore generale Matteo Mariani: "A Jesi abbiamo disputato una grande partita, su un terreno di gioco che a mio avviso non dovrebbe ospitare partite di un campionato di Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
