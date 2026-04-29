Dalle armi alle bollette | una scommessa da 3,7 miliardi per aggirare il Patto di Stabilità

Nelle ultime settimane, il governo ha annunciato un investimento di 3,7 miliardi di euro destinato a diverse iniziative, tra cui acquisto di armi e riduzioni delle bollette. Questa mossa sembra essere un tentativo di superare le restrizioni imposte dal Patto di Stabilità firmato con la Commissione Europea nel 2023. La questione ha suscitato reazioni da vari settori politici e istituzionali, con dibattiti sulla legittimità di tali mosse.

Bilancio Pochi spiragli nello scontro con Bruxelles Giorgetti: «Imbarazzante non fare deroghe per il caro-prezzi». Dombrovskis: «La raccomandazione è mantenere una risposta contenuta e restare nei parametri dei piani strutturali di bilancio nazionali». Da sabato prossimo il taglio delle accise potrebbe essere più breve e riguarderà soprattutto il gasolio Giorgia Meloni ha provato di nuovo a forzare le maglie strette del patto di stabilità che ha firmato con la Commissione Europea nel 2023. Davanti al rifiuto di Bruxelles di sospendere l’intesa – perché la crisi economica attuale non è (ancora) una recessione -la presidente del Consiglio ieri...🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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