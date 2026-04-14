Il primo maggio segnerà la scadenza del decreto che ha ridotto le accise sui carburanti, una misura che il governo si appresta a rinnovare o meno. La decisione arriverà in un momento di tensione tra Roma e Bruxelles, con le autorità europee ferme nel richiedere il rispetto delle regole di stabilità finanziaria. Nel frattempo cresce l’attenzione sulla dipendenza energetica da gas proveniente dalla Russia, con preoccupazioni legate all’approvvigionamento.

Vedo nero Stop di von der Leyen alla sospensione del patto di stabilità e alla battaglia contro gli Ets. Il pressing per rompere con le politiche energetiche anti-Putin dell’Ue Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. Quando il primo maggio scadrà il decreto taglia-accise, il governo Meloni si troverà di fronte a una scelta difficile: rinnovarlo aumentando il debito, sfidando il rigore appena ribadito da Bruxelles, o permettere che i rincari colpiscano i salari impoveriti.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Patto di stabilità: tutti i «No» che separano Meloni da Bruxelles. E cresce l’ansia per il gas russo

Patto di stabilità, Giorgetti e Meloni insistono sulla deroga al testo firmato da loro. Bruxelles ribadisce il suo noDopo aver firmato in Europa un Patto di Stabilità lacrime e sangue, che comporta circa 13 miliardi di tagli e tasse per noi, il duo Giorgetti- Meloni...

Energia, Paolo Capone, Leader UGL “No a nuovi lockdown, da Bruxelles strategia suicida. Riformare subito il Patto di Stabilità”“Le indicazioni che arrivano da Bruxelles in materia di austerità energetica appaiono del tutto inadeguate e rischiano di trasformarsi in una vera e...

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Il governo italiano chiede all’Europa di sospendere il Patto di Stabilità: è una strada davvero percorribile Secondo @stescarpetta, Chief Economist OCSE, la proposta dovrebbe essere "discussa a livello europeo", viste le "condizioni eccezionali". "L'Italia ha f x.com