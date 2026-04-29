Albalonga calcio Bensaja | La Scafatese non ci regalerà nulla ma possiamo fare bene

L’Albalonga si trova a un punto dalla qualificazione ai play off dopo una sconfitta netta contro il Trastevere, che ha inflitto un 3-0 alla squadra. Nonostante il risultato, il direttore sportivo Bensaja ha dichiarato che la Scafatese non regalerà nulla alla squadra, ma che comunque ci sono possibilità di ottenere buoni risultati nelle prossime partite. La squadra si prepara alla sfida successiva con l’obiettivo di migliorare la posizione in classifica.

Albano (Rm) – L’Albalonga è a un punto dalla matematica certezza dei play off. Nonostante domenica scorsa sia arrivata una battuta d’arresto sul campo del Trastevere (un 3-0 troppo penalizzante per ciò che hanno fatto gli azzurri), la formazione del presidente Bruno Camerini può ancora.🔗 Leggi su Romatoday.it

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