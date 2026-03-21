Walukiewicz a DAZN | Abbiamo qualche difficoltà ma ci sono altri giocatori forti Stasera possiamo fare risultato

Il difensore ha commentato la situazione della squadra durante un'intervista trasmessa su DAZN, affermando che ci sono alcune difficoltà da affrontare, ma che la squadra dispone di altri giocatori di valore. Ha aggiunto che, nonostante le sfide, ci sono possibilità di ottenere un risultato positivo nella partita in programma. Le sue parole sono state pronunciate prima della gara.

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