Al volante di un' auto sequestrata inseguimento in autostrada

Un inseguimento si è verificato in autostrada quando un'auto, già sottoposta a sequestro, ha ignorato l'alt della polizia locale. L'auto, che continuava a muoversi a velocità sostenuta, ha percorso circa dieci chilometri prima di essere fermata. La scena si è svolta senza incidenti e sono in corso verifiche per accertare i motivi dell'episodio.

Al volante di un'auto già posta sotto sequestro, avrebbe ignorato l'alt della polizia locale, dando vita ad un inseguimento che si sarebbe protratto per circa dieci chilometri. Protagonista della vicenda che arriva da Prato sarebbe un cittadino straniero, risultato alla guida di un veicolo già.🔗 Leggi su Firenzetoday.it SI SCHIANTA DOPO INSEGUIMENTO CON I CARABINIERI, ARRESTATO! Notizie correlate Paura in A14, malore improvviso al volante: l’elisoccorso atterra in autostrada tra le auto in codaL'intervento dei sanitari intorno alle 17 ha richiesto il blocco della circolazione verso sud. Leggi anche: Momenti di paura sull’A1, auto sbanda tra le corsie dell’autostrada: ubriaco il 20enne al volante Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Auto, mezzi volanti e robot: abbiamo visitato la sede della Xpeng; Al volante di un SUV rubato in piena notte, prima l’inseguimento poi la fuga nei campi: rintracciato l’autista; Guida autonoma di Livello 3: BMW e Mercedes fanno marcia indietro; Una settimana con la Kia EV2. Fuggì dopo aver tamponato un'auto, assolto: al volante c'era il figlioNon era lui al volante della macchina coinvolta in un incidente accaduto l’11 ottobre del 2022 in via Brescia a Cremona. Per questo motivo un 76enne cremonese è stato assolto dai reati di omissione di ... cremonaoggi.it Scontro tra auto ad Alzate Brianza: feriti i due giovani al volanteAlzate Brianza, 8 gennaio 2026 – Due giovani di 20 e 23 anni sono rimasti feriti in un incidente avvenuto stradale oggi pomeriggio, verso le 13.30, in via Santuario ad Alzate Brianza. La chiamata di ... ilgiorno.it Secondo le prime informazioni, l’uomo si trovava al volante della sua utilitaria quando sarebbe stato colto da un improvviso malessere Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook Sfuma il sogno della guida autonoma totale per i modelli equipaggiati con HW3 e la Roadster (che slitta ulteriormente) potrebbe essere l'ultimo modello con un volante per un'azienda sempre più orientata alla produzione di robotaxi (e robot) x.com