Al via la ultra trail Lago di Como con 1.800 runners da 47 nazioni Lecco protagonista

L'Ultra Trail Lago di Como sta per partire con oltre 1.800 atleti provenienti da 47 paesi diversi. L'evento si terrà nella zona di Lecco e rappresenta una delle edizioni più numerose mai organizzate finora. Oggi è stato annunciato ufficialmente a palazzo Lombardia, con l'obiettivo di raggiungere nuovi record di partecipazione nel 2026. La manifestazione coinvolge appassionati di corsa da tutto il mondo, pronti a sfidare i percorsi lungo il lago.

Si prepara a vivere una edizione da record l'appuntamento 2026 con UTLAC - Ultra Trail del Lago di Como, presentato oggi a palazzo Lombardia. Dal 6 al 10 maggio 2026 l’evento porterà sul territorio atleti da tutto il mondo, confermandosi come uno dei più rilevanti appuntamenti internazionali del.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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