Bit Milano 2026 | Lago di Como protagonista con sei nuovi testimonial e ambasciatori ecco chi sono

Il Lago di Como torna a essere al centro dell’attenzione alla BIT di Milano 2026. La regione Lombardia ha scelto lo stand ufficiale per presentare sei nuovi testimonial e ambasciatori del territorio. Sono personaggi che rappresentano il lago e il suo fascino, pronti a promuovere il turismo e le bellezze della zona in tutto il mondo. L’evento attira visitatori e media, e questa scelta rafforza la voglia di far conoscere il Lago di Como a un pubblico più ampio.

Il Lago di Como torna protagonista sulla scena internazionale della Bit di Milano 2026, scegliendo lo stand di Regione Lombardia come cornice per presentare i nuovi testimonial e ambasciatori del territorio. L’appuntamento è per martedì 10 febbraio, alle 16, nel Padiglione 11, con la cerimonia.🔗 Leggi su Quicomo.itImmagine generica

Approfondimenti su Bit Milano 2026

Il lago di Como alla Bit Milano 2026: professionisti e attività lecchesi protagonisti

Il lago di Como torna a farsi notare alla Bit di Milano 2026.

Ultime notizie su Bit Milano 2026

