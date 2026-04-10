Only Wine brindisi all’eccellenza Al via la tredicesima edizione | al centro giovani produttori e piccole cantine

Si è aperta la tredicesima edizione di Only Wine, evento dedicato alle giovani produzioni e alle piccole cantine italiane. La manifestazione si svolge con il supporto di Intesa Sanpaolo come main sponsor e rappresenta un appuntamento consolidato nel settore vitivinicolo. L'iniziativa continua a mettere in mostra le novità e le eccellenze delle aziende emergenti, mantenendo vivo il legame tra tradizione e innovazione nel panorama del vino italiano.

È un racconto che continua ad evolversi, quello di Only Wine, che giunto alla sua XIII edizione si conferma come uno degli appuntamenti più dinamici e identitari del panorama vitivinicolo italiano con a fianco, in qualità di Main Sponsor, Intesa Sanpaolo. La manifestazione, con i suoi oltre 160 banchi d’assaggio, è stata presentata ieri a La Rosetta Hilton di Perugia, delineando un’edizione che guarda con decisione al futuro del vino, tra nuove generazioni, sostenibilità e sempre maggiore apertura internazionale. Dal 25 al 27 aprile, nella cornice rinascimentale di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio - sede della Fondazione Cassa di Risparmio di... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Only Wine, brindisi all’eccellenza. Al via la tredicesima edizione: al centro giovani produttori e piccole cantine Leggi anche: VIDEO Tredicesima edizione di Only Wine, Guerri: "Vetrina importante per l'intera città" Un brindisi lungo tutta Italia: 38 vignaioli per la nuova edizione di Cantine in CittàSabato 28 febbraio torna alle Artificerie Almagià la manifestazione “Cantine in Città”. Argomenti più discussi: Only Wine, brindisi all’eccellenza. Al via la tredicesima edizione: al centro giovani produttori e piccole cantine; Only Wine, al via la tredicesima edizione: al centro giovani produttori e piccole cantine; Narni, sabato la presentazione della 58esima Corsa all’Anello; Only Wine, al via la tredicesima edizione. Secondi: Manifestazione che ha raggiunto una dimensione internazionale. Only Wine, brindisi alla ripartenzaSu i calici e largo alle giovani cantine. Ritorna in primavera Only Wine, il salone dei giovani produttori di vino under 40 e delle piccole cantine, nel cinquecentesco Palazzo Vitelli a Sant’Egidio ... lanazione.it "Una selezione sempre più attenta nel territorio nazionale e l’allargarsi della parte dedicata ai giovani produttori europei", sono queste le novità di Only Wine 2026, che si terrà dal 25 al 27 aprile, nella cornice rinascimentale di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio, a C - facebook.com facebook