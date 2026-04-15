Il 2 maggio, nel borgo di Bevagna, si svolgerà la quarta edizione del Mevania Wine Festival, che si terrà nel Chiostro di San Domenico dalle 11 alle 19. L'evento vedrà la partecipazione di 56 cantine provenienti dalla regione, che presenteranno i loro vini. La manifestazione si svolge in un contesto storico e architettonico di grande valore e mira a promuovere il rispetto delle tradizioni vitivinicole locali.

Sabato 2 maggio, dalle ore 11 alle ore 19, il borgo di Bevagna ospiterà la quarta edizione del Mevania Wine Festival nel suggestivo scenario del Chiostro di San Domenico. L’evento, che vede la partecipazione di 56 cantine tra umbre e di altre regioni aderenti al Manifesto della Slow Wine Coalition, si propone di unire la celebrazione dell’eccellenza enologica alla sensibilizzazione contro la violenza di genere, dedicando quest’anno la manifestazione alla memoria di due professioniste del settore vittime di femminicidio: la pescarese Donatella Briosi e la siciliana Marisa Leo. L’identità vitivinicola umbra tra tradizione e impegno civile. La...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mevania Wine Festival: 56 cantine a Bevagna per il vino e il rispetto

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