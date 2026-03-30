A partire dal 1 aprile, l’Asl Toscana sud est ha avviato la sperimentazione della guardia attiva pediatrica. La misura segue le indicazioni contenute nella delibera regionale e riguarda l’organizzazione dei servizi di emergenza e pronto soccorso dedicati ai bambini. La sperimentazione durerà fino a data da definirsi e coinvolge diverse strutture del territorio.

Arezzo, 30 marzo 2026 – Da mercoledì 1 aprile, l’Asl Toscana sud est avvierà la sperimentazione della guardia attiva pediatrica, dando attuazione alle recenti disposizioni della delibera della Regione Toscana 1.704 del 15 dicembre 2025 in riferimento alle legge regionale 442025 e rafforzando in modo significativo i servizi sul territorio dedicati ai pazienti e alle pazienti in età pediatrica. L’iniziativa nasce dall’esigenza di garantire una risposta appropriata e tempestiva ai bisogni di salute dei bambini e delle bambine nella fascia di età 0-14 anni anche nei giorni e negli orari in cui i pediatri di libera scelta non sono operativi. Proprio in queste finestre temporali, infatti, problematiche di media gravità saranno gestite dai pediatri del nuovo servizio, scongiurando accessi impropri ai pronto soccorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Al via la guardia attiva pediatrica nella Asl Toscana sud est

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