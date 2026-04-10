Dopo alcuni giorni di chiusura, la ferrovia lungo la dorsale adriatica è stata riaperta tra Termoli e Montenero di Bisaccia, in provincia di Molise. La tratta era stata interrotta a causa di una frana che ha interessato la zona di Petacciato. L’intervento di ripristino si è concluso questa mattina, anche se l’allerta resta in vigore per possibili ulteriori eventi naturali.

La linea ferroviaria adriatica torna a vivere. Dalle prime ore del mattino è stata riaperta la tratta tra Termoli e Montenero di Bisaccia, interrotta nei giorni scorsi a causa della frana che ha colpito l’area di Petacciato. I tecnici sono intervenuti senza sosta per mettere in sicurezza i binari deformati dal maltempo, consentendo una ripresa, seppur progressiva, della circolazione. Nonostante la riapertura, la giornata si preannuncia complessa per i viaggiatori: ritardi, modifiche e possibili cancellazioni interesseranno treni ad alta velocità, Intercity e regionali, almeno fino al completo ripristino della linea. Maltempo e infrastrutture: una costa in ginocchio. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Frana in Molise, riparte la dorsale adriatica: riapre la ferrovia, ma resta l’allerta

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Il Centro-Sud riparte dopo la frana in Molise, dal governo arrivano 50 milioni: riapre l’A14 e domani la ferrovia. Salvini a Petacciato: "Lavori in tempi record"La costiera adriatica e tutto il Centro Sud provano a ripartire dopo la frana di Petacciato che ha di fatto paralizzato mezza Italia.

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Frana in Molise: riaperta in tempi record l’autostrada A14 (e domani riparte anche la ferrovia)Frana in Molise, riaperta in tempi record l’A14 tra Vasto Sud e Termoli. Domani sarà riattivata la linea ferroviaria Pescara-Foggia. greenme.it

Puglia, finisce l'incubo isolamento: riaprono i collegamenti ferroviari e autostradali dopo la frana, ma resta la velocità ridotta. Riaperta dalle 6 di questa mattina anche la linea ferroviaria adriatica, che era stata chiusa nel tratto fra Termoli e Montenero di Bisacci - facebook.com facebook

La frana in Molise dimostra che i tempi della burocrazia sono incompatibili con l’emergenza climatica x.com