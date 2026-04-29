Al Teatro Trieste 34 It’s your life | lo spettacolo nasce dalle foto del pubblico

Il 10 maggio al Teatro Trieste 34 di Piacenza si terrà “It’s Your Life”, uno spettacolo di improvvisazione teatrale organizzato da Ribalta – Oltre la Scena. Lo spettacolo si basa sulle foto scattate al pubblico, creando un’esperienza interattiva e unica nel suo genere. La rappresentazione coinvolge gli spettatori in modo diretto, rendendo ogni serata diversa dalle altre. La formula mira a combinare immagini e improvvisazione per un evento teatrale originale.

Un’esperienza teatrale originale, interattiva e irripetibile arriva il 10 maggio al Teatro Trieste 34 di Piacenza con “It’s Your Life”, spettacolo di improvvisazione teatrale organizzato da Ribalta – Oltre la Scena. Protagonista assoluto della serata sarà il pubblico, chiamato a partecipare già.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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