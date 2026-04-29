Al Teatro Garibaldi la firma del gemellaggio con la città spagnola di Murcia

Al Teatro Garibaldi si è svolta la cerimonia di firma del gemellaggio tra la città locale e Murcia, città spagnola. L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle due amministrazioni e della comunità artistica, consolidando formalmente un rapporto già avviato negli anni. Durante la cerimonia sono stati scambiati attestati e documenti ufficiali, con l’obiettivo di rafforzare i legami culturali tra le due realtà.

Un legame indissolubile, forgiato nel nome dell’arte e della storia, si appresta a vivere il suo momento più alto. Martedì 5 maggio, alle ore 11:30, la splendida cornice del Teatro Garibaldi ospiterà la cerimonia ufficiale di firma del gemellaggio istituzionale tra le città di Santa Maria Capua.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: In arrivo la sesta edizione del Sicily Burlesque Festival al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina e al Teatro Metropolitan di Catania Gemellaggio con la Germania. Alunni tedeschi in visita in cittàUna delegazione di studenti tedeschi, coinvolti in un percorso di scambio culturale scolastico avviato con l’indirizzo linguistico del Liceo Livi, ha... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Al teatro Garibaldi prosegue la stagione primaverile; Danza e impegno sociale al teatro Garibaldi: a Piazza Armerina arriva Cartoline di talento; Capricci, variazioni e suite: Orchestra del Teatro Massimo Bellini al Teatro Garibaldi di Modica; Mazara, Dino Petralia presenta Grammatica emozionale al Teatro Garibaldi. Danza e impegno sociale al teatro Garibaldi: a Piazza Armerina arriva Cartoline di talentoIl Teatro Comunale G. Garibaldi si prepara ad accogliere una serata dedicata all’arte del movimento e alla riflessione civile. La Giunta comunale di Piazza Armerina ha infatti deliberato la concession ... start-news.it Il teatro Garibaldi vede la luce. Giani: I lavori proseguono l’apertura sarà in autunnoIl Teatro Garibaldi di Foiano entra nella fase conclusiva del suo recupero. La fine dei lavori è fissata in autunno. Un traguardo atteso da anni, che segna un passaggio decisivo per uno dei luoghi ... lanazione.it #UNICAMPANIA | Il 4 maggio alle ore 18:00 presso il Salone degli Specchi del Teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere si terrà il quinto concerto della rassegna Specchi di Musica. Università e Città in armonia, promossa dall’Università degli Studi della - facebook.com facebook