Gemellaggio con la Germania Alunni tedeschi in visita in città

Una delegazione di studenti tedeschi, parte di uno scambio culturale organizzato con il liceo linguistico locale, ha visitato Palazzo Banci Buonamici. L'iniziativa coinvolge alunni provenienti dalla Germania e si inserisce in un progetto di collaborazione tra le due scuole. La visita rappresenta un momento di confronto tra le giovani generazioni e si inserisce nelle attività di scambio internazionale avviate tra le due istituzioni scolastiche.

Una delegazione di studenti tedeschi, coinvolti in un percorso di scambio culturale scolastico avviato con l’indirizzo linguistico del Liceo Livi, ha fatto visita a Palazzo Banci Buonamici. Gli studenti, accompagnati dai loro insegnanti e dalla dirigente Maria Grazia Ciambellotti, sono stati accolti nella Sala del Gonfalone dal presidente della Provincia Simone Calamai. "È un grande piacere avervi qui, ospiti in uno dei palazzi storici più importanti del centro cittadino – ha dichiarato il presidente –. Quella che state vivendo è una delle esperienze più significative alla vostra età. Confrontarsi con culture diverse, è un’opportunità preziosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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