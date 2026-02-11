In arrivo la sesta edizione del Sicily Burlesque Festival al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina e al Teatro Metropolitan di Catania

La sesta edizione del Sicily Burlesque Festival si terrà dal 10 al 12 aprile. L’evento porterà a Piazza Armerina e a Catania artisti e spettacoli di burlesque, creando tre giorni di divertimento e originalità. Gli organizzatori promettono entusiasmo e performance sorprendenti, pronti a coinvolgere il pubblico locale e non solo.

ph. by Francesca Prezzavento CATANIA – In arrivo la sesta edizione del Sicily Burlesque Festival che si prepara a regalare tre giorni di arte, creatività e spettacolo dal 10 al 12 aprile. Evento di punta del panorama culturale siciliano, il festival affonda le radici nel 2018 grazie all'idea di Roberta Pennisi, in arte Lady Roberta Kent, originaria di Taormina, che ha portato nella sua terra l'eleganza e la qualità degli show burlesque internazionali. L'evento ha avuto il suo debutto nella storica città di Taormina, luogo simbolo delle origini di Roberta Pennisi e impulso artistico affermato. La missione del festival è chiara: diffondere un burlesque teatrale, lontano dagli stereotipi, valorizzando la Sicilia come centro di accoglienza e creatività.

