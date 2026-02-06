Fari accesi sulla sicurezza Rondò in balìa delle gang | Più controlli e agenti in campo

La questione della sicurezza torna al centro del dibattito politico dopo quasi sette mesi. L’altra sera, in commissione, si è parlato di controlli e presenza delle forze dell’ordine, con l’obiettivo di aumentare i controlli nei punti più caldi della città. La discussione arriva a 213 giorni dalla richiesta dell’opposizione, che da tempo chiede interventi più incisivi contro le gang e il degrado nei rondò. Ora si attende una risposta concreta dalle istituzioni.

Dopo 213 giorni dalla richiesta dell’opposizione, l’altra sera in commissione si è discusso a 360 gradi di sicurezza. Una discussione che arriva dopo l’ennesima situazione calda al Rondò con le gang che stanno tenendo sotto scacco il quartiere con tanto di cani di grande taglia, senza guinzaglio e aizzati contro i residenti. Un’escalation che da ormai 5 anni vede latinos duellare a colpi di machete, accoltellamenti, spaccio, risse, oltre al degrado. Insomma, la rimozione delle panchine in piazza Trento e Trieste non ha sortito l’effetto sperato. Ma neanche le ultime ordinanze. " Microcriminalità e illegalità sono fenomeni endemici, che non si risolvono con ricette locali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

I negozianti di Rimini chiedono un aumento dei controlli in centro, sottolineando l'importanza di garantire sicurezza e spazi di parcheggio adeguati per sostenere il commercio locale.

