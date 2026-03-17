Morte all’eremo tagli sul corpo di Vasyl Fari accesi sulla sicurezza del pozzo

Un uomo di 34 anni, di nazionalità ucraina, è stato trovato senza vita in un pozzo all’eremo di Monte Giove. Sul suo corpo non sono stati riscontrati segni di colluttazione. La polizia ha aperto un’indagine e sta valutando le circostanze dell’accaduto. Sono stati inoltre accesi i fari sulla sicurezza del pozzo, mentre le autorità cercano di chiarire cosa sia successo.

di Tiziana Petrelli Non ci sarebbero segni di colluttazione sul corpo di Vasyl Khomiak, il 34enne ucraino trovato senza vita nel pozzo dell’eremo di Monte Giove. È quanto emerge dai primi riscontri dell’autopsia effettuata ieri pomeriggio sul corpo dell’uomo, mentre proseguono gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria. Sul corpo sarebbero stati rilevati alcuni piccoli tagli, ma al momento non è ancora possibile stabilire se possano essere collegati alle tracce di sangue trovate all’interno della chiesetta dell’eremo. Per avere una risposta definitiva sarà necessario attendere gli esami comparativi di laboratorio, che richiedono tempi tecnici. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Morte all’eremo, tagli sul corpo di Vasyl. Fari accesi sulla sicurezza del pozzo Articoli correlati Fari accesi sulla sicurezza. Rondò in balìa delle gang: "Più controlli e agenti in campo"Dopo 213 giorni dalla richiesta dell’opposizione, l’altra sera in commissione si è discusso a 360 gradi di sicurezza. Leggi anche: Prime ipotesi sulla tragedia dell’eremo. A chiarire sarà l’autopsia su Vasyl Altri aggiornamenti su Morte all'eremo tagli sul corpo di... Argomenti discussi: Morte all’eremo, tagli sul corpo di Vasyl. Fari accesi sulla sicurezza del pozzo. Morte all’eremo, tagli sul corpo di Vasyl. Fari accesi sulla sicurezza del pozzoL’autopsia esclude la colluttazione mentre si continua a indagare. Intanto esplode la polemica sui servizi di salute mentale ... ilrestodelcarlino.it Uomo trovato morto nel pozzo dell’Eremo di Monte Giove, cosa è emerso su Vasil Khomiak: perché si trovava lìSi infittisce il mistero dell'eremo di Monte Giove, dove il 34enne Vasil Khomiakov è stato trovato morto in fondo a un pozzo: le ultime novità ... virgilio.it