Parco Levante torna la Mostra del Disco | due giorni di passione per i collezionisti della musica

Al Parco Levante torna la Mostra del Disco, l’evento che ogni anno attira appassionati di musica e collezionisti da tutta la zona. Sabato 14 e domenica 15 febbraio, il parco si riempirà di bancarelle e vinili, con persone che cercano pezzi rari e condividono la loro passione. Due giorni di incontri, scambi e musica dal vivo, senza fronzoli, solo passione vera per i dischi.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Parco Levante Argomenti discussi: Parco Levante, 54enne rianimato dopo un malore in palestra: è grave; Badafest dona 10mila euro nel nome di Federico Manca. Riaperto il Parco Marenzi, torna l'acqua nel laghetto. In autunno nuovi lavori al fondaleBergamo. Un laghetto storico, alberi monumentali e una torre ottocentesca. Parco Marenzi è uno dei parchi più belli e storici della città. Per preservarne la bellezza e per renderlo più vivibile dai ... bergamonews.it Genova dà il via libera al nuovo parco nel Waterfront di LevanteLa Giunta Salis ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per il nuovo parco nel Waterfront di Levante tra il Palasport e corso Saffi con l'inizio dei lavori previsto entro l'estate ... ansa.it L'evento si è tenuto a settembre al parco di Levante in memoria del ragazzo scomparso a soli 24 anni il 6 luglio del 2022. - facebook.com facebook

