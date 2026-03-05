Fiera del disco | vinili e cd nuovi e usate anche da collezione

La fiera del disco si svolgerà il 7 e 8 marzo 2026 al Palasavena di San Lazzaro di Savena, in via Caselle 26. Oltre 150 espositori provenienti da Italia e altri paesi presenteranno vinili e CD nuovi, usati e da collezione. L’evento, gratuito, offre l’opportunità di scoprire una vasta selezione di musica e di incontrare appassionati e collezionisti.

Oltre 150 espositori selezionati dall'Italia e dall'estero: sabato 7 e domenica 8 marzo 2026, presso il Palasavena di San Lazzaro di Savena, in via Caselle 26, due giornate gratuite, all'insegna della passione per la buona musica e del collezionismo. Oltre 150 espositori, attentamente selezionati da Ernyaldisko, provenienti dall'Italia e dall'estero. Tra le novità, un'esclusiva assoluta proposta da Ernyaldisko: celebra questa 13° Fiera internazionale del disco, cd e vinile, nuovo, usato e da collezione, a Bologna, infatti, uno specialissimo vinile, intitolato "Diario Carboni", di Luca Carboni.

Fiera del Disco al Porto Antico con oltre 100 espositori selezionati da tutta ItaliaOltre 100 espositori selezionati da tutta Italia, per una full immersion tra musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance,...

Sora, 1^ fiera del discoAppuntamento imperdibile al Centro commerciale La Selva di Sora dal 17 al 18 gennaio a partire dalle ore 8,30 e fino alle ore 20 on la “Fiera del...

Arezzo: il 7 e l’8 marzo torna al centro affari la fiera del disco e del fumettoL’appuntamento, ospitato al centro affari, è tra i principali eventi italiani dedicati al collezionismo di dischi e fumetti usati e da collezione ... lanazione.it

Fiere del Disco e del Fumetto: special edition in piazza Madama CristinaDomenica 8 marzo 2026 dalle 9.00 alle 18.00 in piazza Madama Cristina a Torino tornano le Fiere del Disco e del Fumetto con una special edition congiunta a cui partecipano circa 70 espositori da tutta ... mentelocale.it

IL JAPAN FESTIVAL GENOVA!! Fiera di Genova/Waterfront di Levante venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 Chiudi gli occhi e immagina di essere in Giappone... Non serve andare dall'altra parte del mondo. Il Giappone arriva a Genova Vien - facebook.com facebook

A Torino la Fiera del disco e fumetto, tra rarità di De André, Vasco e Diabolik. 'Special edition' congiunta delle due manifestazioni nate nel 2022 #ANSA x.com