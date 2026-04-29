Al Florence Dance Festival Twilight in the round

Da firenzetoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Florence Dance Performing Arts Festival indice il bando per giovani artisti con la finalità principale di ospitare e sostenere le nuove creazioni di compagnie e coreografi emergenti italiani, europei ed internazionali, favorendo la realizzazione di progetti coreografici innovativi, supportando.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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