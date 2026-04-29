Al Florence Dance Festival Twilight in the round
Il Florence Dance Performing Arts Festival indice il bando per giovani artisti con la finalità principale di ospitare e sostenere le nuove creazioni di compagnie e coreografi emergenti italiani, europei ed internazionali, favorendo la realizzazione di progetti coreografici innovativi, supportando.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Al Florence Dance Festival Twilight in the round; Sanremo Dance Festival, edizione record: oltre 1.800 ballerini all’Ariston; Moving vision a Scarperia, un festival internazionale tra danza e cinema; Cina: Xinjiang, classici e più di mille artisti al festival di danza.
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