Roma 2026 | Loretta Bates e Magic Mike al Dance Fit Festival

Il 15 marzo 2026, l’Atlantico Live di Roma ospiterà il Dance Fit Festival, con Loretta Bates e Magic Mike come protagonisti. L’evento riunirà appassionati di danza e fitness, creando un grande appuntamento dedicato a questa disciplina. La giornata vedrà esibizioni e sessioni di allenamento, attirando pubblico da tutta Europa interessato alle performance e alle novità del settore.

Il 15 marzo 2026, l’Atlantico Live di Roma si trasformerà nel cuore pulsante della danza fitness europea. L’evento, previsto dalle 10:30 alle 17:30, accoglierà la star internazionale Loretta Bates e il gruppo Magic Mike Revolution per una celebrazione del benessere che unisce sport, spettacolo e comunità. Questa edizione del Dance Fit Festival non è solo un raduno sportivo, ma un indicatore della vitalità culturale del territorio laziale. La presenza di ospiti internazionali come Bates, icona mondiale della Zumba, conferma che Roma sta diventando un punto di riferimento globale per questo settore. Il successo dei precedenti appuntamenti ha già varcato i confini nazionali, con tappe in Francia, Germania e altri paesi europei. 🔗 Leggi su Ameve.eu

