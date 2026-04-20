Un gruppo di studenti ha interrotto un convegno organizzato dalla Fondazione Rosselli a Firenze. Durante l’evento, il pubblico ha rivolto insulti e slogan contro uno dei relatori presenti. L’episodio si è verificato nel corso di una sessione dedicata a temi politici e sociali. La contestazione ha causato l’interruzione temporanea dei lavori, con alcuni presenti che hanno cercato di calmare gli animi. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Firenze, 20 aprile 2026 – Un piccolo gruppo di studenti ha contestato oggi, lunedì 20 aprile, al polo di scienze sociali dell'Università di Firenze il senatore di FI Maurizio Gasparri, che era stato invitato per parlare al convegno 'L'Europa ha un futuro digitale?', promosso dalla Fondazione Rosselli e dalla Scuola di scienze politiche. Gli studenti hanno mostrato uno striscione con scritto 'Fuori i complici di Israele dall'Università'. https:www.lanazione.itvideola-contestazione-al-senatore-gasparri-i1654o64 Gasparri è rimasto impassibile al suo posto: “Ringrazio molto l'amico Valdo Spini – commenta il senatore di Forza Italia – per l'invito al convegno sul futuro digitale dell'Europa, organizzato dalla Fondazione Rosselli.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gasparri contestato al convegno della Fondazione Rosselli. “Episodio di intolleranza”

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