Al Circolo della Stampa di Avellino la presentazione de La Visionaria di Assunta Sanzari

Una raccolta che si fa autobiografia, senza mai perdere la capacità di abbracciare l’universale, raccontando la condizione dell’uomo, l’incontro con la natura ma anche l’orrore di ogni forma di violenza. E’ “La Visionaria” di Assunta Sanzari Panza, Vallecchi edizioni. La raccolta sarà presentata. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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