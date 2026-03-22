Da Norcia forte appello per la pace Nel nome del patrono San Benedetto

Da Norcia, in occasione della festa di San Benedetto, il vescovo Renato Boccardo ha rivolto un appello per la pace, affermando che non si può fare guerra per raggiungerla. La città si è riunita per celebrare il patrono e sottolineare l'importanza di promuovere la pace senza ricorrere al conflitto. L’evento ha attirato l’attenzione di molti cittadini e rappresentanti locali.

"Da Norcia vogliamo affermare che non si può fare la guerra per fare la pace". È l’appello di monsignor Renato Boccardo lanciato da Norcia in occasione della festa di San Benedetto, patrono della città, dell’Umbria e dell’Europa. A dieci anni dal terremoto la messa per celebrare il patrono è tenuta nuovamente nella Basilica. E monsignor Boccardo ieri mattina ha lanciato l’ennesimo appello di pace: "Anche da Norcia vogliamo affermare risolutamente che non si può fare la guerra per fare la pace, che la logica della forza non può sostituirsi alla forza della ragione e alla paziente arte della diplomazia, che il rumore delle armi non può soffocare la dignità e le aspirazioni dei popoli, che la minaccia e la sfida non possono avere la meglio sul dialogo e sul bene comune". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Da Norcia forte appello per la pace. Nel nome del patrono San Benedetto Articoli correlati Leggi anche: Nero Norcia, inaugurazione nel segno di san Benedetto e dell'Europa Leggi anche: Nel segno di San Benedetto e dell’Europa: inaugurata la 62esima edizione di “Nero Norcia” Norcia, le prime immagini della Basilica di San Benedetto a nove anni dal sisma del 2016 Aggiornamenti e notizie su San Benedetto Temi più discussi: Da Norcia forte appello per la pace. Nel nome del patrono San Benedetto; Il rientro della Fiaccola della pace; Proietti, da Norcia forte richiamo alla pace nel nome di San Benedetto; Cassino (FR) – Nel nome di San Benedetto, 700 studenti chiedono la Pace. Proietti, da Norcia forte richiamo alla pace nel nome di San BenedettoDa Norcia si leva forte un richiamo alla pace, a ritrovare il senso dell'unità europea più profonda, a riconoscere il valore della persona. (ANSA) ... ansa.it Il rientro della Fiaccola della paceLa tradizione dell'arrivo della fiaccola di san Benedetto da Norcia si è rinnovata ancora una volta. La luce di speranza è entrata nella città del patrono d'Europa da Porta Romana portata dai tedofori ... rainews.it Oggi, 21 marzo, la memoria ci conduce sulle orme di San Benedetto da Norcia, nel giorno del suo transito, avvenuto nel 547: un passaggio che non segna una fine, ma l’inizio di una presenza ancora viva nella storia e nello spirito d’Europa. Padre del monach - facebook.com facebook #21marzo | San Benedetto Su #Play2000 è disponibile il cartone animato per #bambini "Un santo per amico" che racconta la storia di #SanBenedetto x.com