Il cardinale Pizzaballa a Rondine | Qui un segno concreto di pace

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha visitato Rondine Cittadella della Pace, portando un messaggio di speranza in un momento di tensione nella regione. La sua presenza si è concentrata sulla volontà di promuovere azioni concrete per la pace, anche attraverso incontri pubblici e iniziative sul territorio. La visita si è svolta poco prima dell'appuntamento “Giustizia e Pace in Terra Santa”, organizzato dalla diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, da Rondine e dalla Caritas.

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, ha visitato Rondine Cittadella della Pace alla vigilia dell’incontro pubblico “Giustizia e Pace in Terra Santa”, promosso dalla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, da Rondine e dalla Caritas diocesana. “Rondine è una realtà piccola, ma è un simbolo e un segno di cui abbiamo bisogno – ha affermato –. Non è utopia, ma il desiderio concreto di vivere in pace”. Il cardinale ha richiamato il valore della fiducia in un tempo segnato da conflitti e disumanizzazione, invitando i giovani a portare nelle proprie comunità l’esperienza di dialogo e riconciliazione vissuta alla Cittadella. 🔗 Leggi su Lortica.it

Il cardinale Pizzaballa visita Rondine Cittadella della Pace a causa della sua missione di promuovere il dialogo tra giovani di diverse culture.

La Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, insieme a Rondine Cittadella della Pace e alla Caritas diocesana, organizza l’evento “Giustizia e Pace in Terra Santa”.

