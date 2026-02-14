Il cardinale Pizzaballa a Rondine | Qui un segno concreto di pace

Da lortica.it 14 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa ha visitato Rondine Cittadella della Pace, portando un messaggio di speranza in un momento di tensione nella regione. La sua presenza si è concentrata sulla volontà di promuovere azioni concrete per la pace, anche attraverso incontri pubblici e iniziative sul territorio. La visita si è svolta poco prima dell'appuntamento “Giustizia e Pace in Terra Santa”, organizzato dalla diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, da Rondine e dalla Caritas.

Il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, ha visitato Rondine Cittadella della Pace alla vigilia dell’incontro pubblico “Giustizia e Pace in Terra Santa”, promosso dalla Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, da Rondine e dalla Caritas diocesana. “Rondine è una realtà piccola, ma è un simbolo e un segno di cui abbiamo bisogno – ha affermato –. Non è utopia, ma il desiderio concreto di vivere in pace”. Il cardinale ha richiamato il valore della fiducia in un tempo segnato da conflitti e disumanizzazione, invitando i giovani a portare nelle proprie comunità l’esperienza di dialogo e riconciliazione vissuta alla Cittadella. 🔗 Leggi su Lortica.it

il cardinale pizzaballa a rondine qui un segno concreto di pace

© Lortica.it - Il cardinale Pizzaballa a Rondine: “Qui un segno concreto di pace”

Il cardinale Pizzaballa in visita a Rondine Cittadella della Pace

Il cardinale Pizzaballa visita Rondine Cittadella della Pace a causa della sua missione di promuovere il dialogo tra giovani di diverse culture.

“Giustizia e pace in Terra Santa”, incontro ad Arezzo con il cardinale Pierbattista Pizzaballa

La Diocesi di Arezzo-Cortona-Sansepolcro, insieme a Rondine Cittadella della Pace e alla Caritas diocesana, organizza l’evento “Giustizia e Pace in Terra Santa”.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Pizzaballa: in Terra Santa ricostruire la fiducia con azioni e gesti concreti; Giustizia e Pace in Terra Santa: il 14 febbraio l’incontro del cardinale Pizzaballa ad Arezzo; Il Cardinale Pizzaballa a Cosenza, l’appello per Gaza e l’omaggio alla Madonna del Pilerio; Gaza, il cardinale Pizzaballa contro Trump e il suo Board of Peace: È un'operazione colonialista.

Il cardinale Pizzaballa in visita a Rondine Cittadella della PaceArezzo, 14 febbraio 2026 – Rondine è una realtà piccola, ma è un simbolo e un segno di cui abbiamo bisogno. Rondine non è utopia: è il desiderio di rendere visibile il sogno di ogni uomo, quello di v ... lanazione.it

Avellino, visita del Cardinale Pizzaballa: «Qui i cittadini non sono indifferenti»Visita a sorpresa del cardinale Pierbattista Pizzaballa. Ad accogliere il Patriarca latino di Gerusalemme don Marcello Cannavale, parroco della chiesa di Santa Maria Assunta in cielo ... ilmattino.it