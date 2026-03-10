Italia’s Got Talent – Il talent Disney+ arriva in chiaro su TV8 con nuovo giudice Cattelan

Italia’s Got Talent, il noto talent show, arriva in chiaro su TV8 e vede la partecipazione di Alessandro Cattelan come nuovo giudice. Con lui, sul palco, ci sono Elettra Lamborghini, Mara Maionchi e Frank Matano. La trasmissione, disponibile in diretta televisiva, presenta le audizioni di diversi concorrenti pronti a dimostrare le loro capacità. La prima puntata è andata in onda questa sera.

