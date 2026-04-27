In una recente intervista, si è parlato di Haitam, il giovane tiktoker che ha una relazione con Jasmine Carrisi, figlia di un noto cantante e di Loredana Lecciso. La coppia appare spesso sui social, dove condividono momenti della loro quotidianità. Jasmine, che ha 23 anni, ha confermato pubblicamente il suo rapporto con Haitam, senza fornire ulteriori dettagli sulla loro connessione.

Aria d’amore in casa Carrisi: Jasmine, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, sembra più innamorata che mai. A fare breccia nel suo cuore è un ragazzo di nome Haitam, un tiktoker che, anche se arrivato da poco nella sua vita, sembra aver già conquistato un posto speciale. Tra video condivisi, commenti complici e momenti insieme, la loro relazione sta iniziando a incuriosire parecchio anche se, almeno per ora, non ci sono state presentazioni ufficiali. Chi è Haitam . Jasmine Carrisi sembra vivere un momento particolarmente sereno, e il merito potrebbe essere anche di Haitam, il ragazzo che le sta accanto. Non fa parte del mondo dello spettacolo, vive a Milano, ha origini marocchine e ha 24 anni, poco più giovane di lei.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Al Bano, chi è Haitam: il fidanzato tiktoker di Jasmine Carrisi

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