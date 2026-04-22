Taglio delle accise aiuti di Stato e bonus mirati L’Ue presenta il piano contro il caro energia

L’Unione Europea ha annunciato un piano per affrontare il caro energia, prevedendo misure immediate come aiuti alle imprese e ai cittadini, oltre a interventi sul fronte fiscale, tra cui il taglio delle accise e bonus specifici. La strategia include anche un programma a lungo termine volto a ridurre l’uso dei combustibili fossili, puntando su un aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili. La proposta è stata presentata nel corso di una riunione istituzionale.

Bruxelles, 22 aprile 2026 – Aiuti alle imprese e ai cittadini, nell’immediato, e un piano, a lunga gittata, per eliminare progressivamente i combustibili fossili a favore dell’elettricità prodotta da fonti rinnovabili. E’ questo in estrema sintesi il contenuto del piano AccelerateEU presentato oggi dalla Commissione europea per intervenire sulla crisi energetica causata dalla guerra in Iran: coordinamento delle azioni tra gli Stati membri, un osservatorio sui carburanti, e misure mirate per consumatori e industrie. https:www.quotidiano.netvideocrisi-del-carburante-per-aerei-la-ue-valuta-importazioni-da-usa-lfl9poyv Con la guerra nel Golfo spesi 24 miliardi in più.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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