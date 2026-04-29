Nel primo trimestre dell'anno, i ricavi di Airbus si sono attestati a 12,7 miliardi di euro, registrando una diminuzione rispetto ai periodi precedenti. La carenza di motori Pratt & Whitney e un calo nelle consegne di aeromobili civili hanno contribuito a rallentare i margini operativi dell'azienda. La situazione ha portato a una pressione sui risultati finanziari del gruppo, che sta affrontando alcune difficoltà nel settore aeronautico commerciale.

? Cosa sapere I ricavi Airbus scendono a 12,7 miliardi di euro nel primo trimestre dell'anno.. Carenza motori Pratt & Whitney e calo consegne civili frenano i margini operativi.. I ricavi di Airbus sono scesi a 12,7 miliardi di euro nel primo trimestre dell’anno, segnando un calo del 7% rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente dopo la consegna di soli 114 velivoli commerciali. Il gigante dell’aviazione affronta una fase di transizione complessa, dove il rallentamento nelle spedizioni di aerei civili ha pesato significativamente sul bilancio complessivo. Nello specifico, l’area dedicata agli aeromobili commerciali ha i propri proventi contrarsi dell’11%, arrivando a 8,4 miliardi di euro; questo decremento è riconducibile sia alla riduzione del numero di vettori consegnati sia alle fluttuazioni del valore del dollaro statunitense.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Airbus sotto pressione: crollano i ricavi civili, frenano le consegne

Notizie correlate

Usa, Pentagono sotto pressione: epurazioni, guerre e spesa record ridisegnano il rapporto civili-militariNegli Stati Uniti il controllo civile delle forze armate è un principio fondativo, ma non è neutro.

Esplosione a Roma, crollano tre palazzine: due i feriti gravi, persone sotto le macerieEsplosione oggi 22 marzo a Piana del Sole, quadrante sud di Roma a ridosso della Roma-Fiumicino e di Parco Leonardo.