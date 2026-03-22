Esplosione a Roma crollano tre palazzine | due i feriti gravi persone sotto le macerie

Esplosione oggi 22 marzo a Piana del Sole, quadrante sud di Roma a ridosso della Roma-Fiumicino e di Parco Leonardo. Tre palazzine sono crollate a causa di una potente deflagrazione, stando alle prime informazioni causata da una bombola gpl. Un primo bilancio parla di due feriti gravi e ricoverati in ospedale in codice rosso: si tratta di una coppia, marito e moglie, rispettivamente di 84 e 86 anni, trasportati all'ospedale Sant'Eugenio. I vigili del fuoco, arrivati sul posto, hanno soccorso altre persone coinvolte, rimaste bloccate sotto le macerie. La potente deflagrazione ha danneggiato anche altri palazzi vicini e circa 70 persone sono state sfollate. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

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