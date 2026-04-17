Usa Pentagono sotto pressione | epurazioni guerre e spesa record ridisegnano il rapporto civili-militari

Negli Stati Uniti, il rapporto tra civili e militari sta vivendo una fase di tensione, con il controllo civile delle forze armate che si trova sotto pressione. Durante l’amministrazione precedente, sono state avviate epurazioni e aumentate le spese militari, mentre nella gestione attuale si assiste a tensioni tra le componenti civili e quelle militari, con il Pentagono al centro di questa dinamica. La figura di un nuovo leader del dipartimento della difesa ha suscitato attenzione nel panorama politico e militare.

Negli Stati Uniti il controllo civile delle forze armate è un principio fondativo, ma non è neutro. Sotto la presidenza di Donald Trump e la guida del Pentagono affidata a Pete Hegseth, questo principio sta attraversando una fase di tensione. Il problema non riguarda la legittimità formale delle decisioni, bensì la loro qualità sistemica. La rimozione dei vertici militari, infatti, non implica automaticamente una deriva autoritaria. Tuttavia, quando il potere di nomina e revoca viene utilizzato per selezionare la lealtà invece della competenza, si entra in una zona grigia in cui il primato civile rischia di trasformarsi in controllo politico diretto.🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Usa, Pentagono sotto pressione: epurazioni, guerre e spesa record ridisegnano il rapporto civili-militari Notizie correlate Iran, Pentagono sotto accusa: “Nasconde le perdite”. Almeno 750 militari Usa morti o feriti in Medio Oriente dal 2023Il Pentagono è accusato di nascondere la reale entità delle perdite americane in Medio Oriente e della guerra contro la Repubblica Islamica dell’Iran. Trump e Obama: Ufo, segreti svelati? Il Pentagono sotto pressioneTrump Spinge per la Declassificazione di Documenti Ufo: Obama Ammette la Possibilità di Vita Extraterrestre L'ex Presidente Donald Trump ha chiesto... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ora Trump vuole che le case automobilistiche producano armi; Pasdaran e Stati Uniti, passi verso l’intesa; Il Pentagono si rivolge a industria manifatturiera e automotive per aumentare la produzione di armamenti; Trump potrebbe chiedere a Ford di produrre armi. Wp, 'il Pentagono invia altri 10 mila soldati Usa in Medio Oriente'(ANSA) - ROMA, 15 APR - Il Pentagono invierà altre migliaia di soldati in Medio Oriente nei prossimi giorni, mentre il governo Trump cerca di fare pressione sull'Iran per un accordo che metta fine al ... corrieredellosport.it USA: Pentagono invia altri 10’000 soldati in Medio Oriente, WPIl Pentagono invierà altre migliaia di soldati in Medio Oriente nei prossimi giorni, mentre l'amministrazione Trump cerca di fare pressione sull'Iran per un accordo che metta fine al conflitto. Lo scr ... swissinfo.ch Nato, Tajani: non credo ci sarà rottura tra Usa ed Europa “L’unità dell’Occidente è fondamentale” facebook Il Pentagono chiede alle case automobilistiche Usa di produrre armi. Le aziende coinvolte x.com