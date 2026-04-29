AIA nel caos | Zappi decaduto l’arbitraggio resta senza guida
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha confermato l'inibizione di 13 mesi per l'ex arbitro, privandolo di ogni funzione nel settore. La decisione avviene dopo un procedimento disciplinare che ha portato alla decadenza di Zappi, lasciando il sistema arbitrale senza una guida ufficiale. La situazione ha generato incertezza tra gli addetti ai lavori, mentre il quadro complessivo degli incarichi e delle nomine rimane in attesa di sviluppi.
?? Cosa sapere Il Collegio di Garanzia dello Sport conferma l'inibizione di 13 mesi per Antonio Zappi. La decisione determina la decadenza del presidente AIA e l'avvio della gestione straordinaria. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso presentato da Antonio Zappi, confermando l'inibizione di 13 mesi che determina la sua immediata decadenza dalla presidenza dell'Associazione Italiana Arbitri. La decisione definitiva chiude un lungo iter giudiziario iniziato con la se .🔗 Leggi su Ameve.eu
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