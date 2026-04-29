AIA nel caos | Zappi decaduto l’arbitraggio resta senza guida

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha confermato l'inibizione di 13 mesi per l'ex arbitro, privandolo di ogni funzione nel settore. La decisione avviene dopo un procedimento disciplinare che ha portato alla decadenza di Zappi, lasciando il sistema arbitrale senza una guida ufficiale. La situazione ha generato incertezza tra gli addetti ai lavori, mentre il quadro complessivo degli incarichi e delle nomine rimane in attesa di sviluppi.