Zappi inibizione confermata | 13 mesi Aia azzerata e nel caos

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha respinto il ricorso presentato dal presidente dell'AIA, confermando un inibizione di 13 mesi. La decisione si riferisce alle accuse di aver esercitato pressioni per far dimettere i quadri tecnici della Can C, con l’obiettivo di favorire l’ingresso di un designatore arbitrale. La decisione ha azzerato la precedente sospensione e ha generato confusione nel settore.

Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso presentato dal presidente dell’AIA, Antonio Zappi, contro l’inibizione per 13 mesi per aver esercitato pressioni per far dimettere i quadi tecnici della Can C in modo da favorire l’ingresso da designatore di Daniele Orsato. Niente assoluzione e nemmeno sconto che sarebbe servito per evitare la decadenza di Zappi che, invece, dovrà fare forzatamente un passo indietro. L’AIA resta, dunque, senza guida politica nel momento più difficile della sua storia recente, segnato anche dall’inchiesta della Procura di Milano sul sistema arbitrale che ha portato all’auto sospensione del designatore Gianluca Rocchi e del supervisore del Var Andrea Gervasoni.🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Zappi, inibizione confermata: 13 mesi. Aia azzerata e nel caos Notizie correlate Arbitri, a Zappi confermata inibizione di 13 mesi. Decade da presidente dell’AiaRoma, 28 aprile 2026 - Il Collegio di garanzia del Coni ha respinto il ricorso di Antonio Zappi contro i 13 mesi di squalifica comminatagli in... Arbitri, Zappi KO: 13 mesi di inibizione, l’Aia versoLa Corte d'Appello Federale ha respinto il ricorso presentato dal presidente dell'Associazione Italiana Arbitri (Aia), Antonio Zappi, contro la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Confermata inibizione di 13 mesi per Zappi, decade da presidente degli Arbitri; Ipotesi commissariamento dell’AIA mentre la Uefa tutela l’autonomia della Figc: cosa può succedere; Clamoroso, il pasticcio Chiné su Rocchi può far crollare la Figc! Abodi vuole il commissario, i nomi; Arbitri: il giorno del giudizio. Oggi sentenza su Zappi, AIA a rischio commissariamento. Zappi, inibizione confermata: 13 mesi. Aia azzerata e nel caosArbitri nella bufera, ora è definitiva la squalifica del presidente dell'AIA, Antonio Zappi. Sarà costretto a decadere aprendo la strada al commissariamento da parte della Figc ... panorama.it AIA, caso Zappi: confermata l’inibizione di 13 mesiIl Collegio di Garanzia del CONI conferma i 13 mesi di inibizione per Antonio Zappi: l’ex presidente AIA decade ufficialmente. europacalcio.it Respinto il ricorso di Antonio #Zappi contro la FIGC: a sentenziare è il Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI! Confermata l'inibizione di 13 mesi per il presidente dell'AIA, che decade ufficialmente da quest'ultima posizione x.com Il Collegio di Garanzia del Coni conferma la squalifica di 13 mesi per Antonio Zappi, che decade dalla presidenza dell’AIA - facebook.com facebook