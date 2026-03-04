L’Ue svela l’Industrial Accelerator Act | incentivi e priorità agli appalti pubblici per prodotti made in Europa Le regole per auto e manifattura

L’Unione Europea ha presentato l’Industrial Accelerator Act, un nuovo insieme di regole che puntano a favorire prodotti “made in Europa” attraverso incentivi e priorità negli appalti pubblici. Sono coinvolti settori come l’auto, la manifattura e le tecnologie pulite. Dopo diversi rinvii, la Commissione ha ufficialmente annunciato le linee guida per sostenere industrie ad alta intensità e innovazione nel continente.