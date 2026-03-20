A Montesilvano migliaia di persone si sono radunate in piazza per protestare contro l’aumento dei costi agricoli. Coldiretti ha diffuso un allarme riguardo ai rincari che stanno mettendo sotto pressione le filiere agricole italiane. La manifestazione è stata organizzata per denunciare le difficoltà del settore e il crescente impatto dei prezzi sui produttori e sulla distribuzione.

Pescara - A Montesilvano migliaia in piazza contro l’impennata dei costi agricoli mentre cresce il timore per la tenuta delle produzioni locali e dell’intero comparto agroalimentare È un grido d’allarme quello lanciato in Abruzzo da Coldiretti, che parla apertamente di emergenza rincari durante la mobilitazione andata in scena a Montesilvano, dove circa tremila tra agricoltori e pescatori si sono riuniti per denunciare una situazione sempre più critica. Al centro della protesta, l’aumento dei costi di produzione, cresciuti fino al 30%, spinto anche dalle tensioni internazionali e dagli effetti indiretti della crisi in Medio Oriente. A incidere maggiormente sono soprattutto i prezzi di fertilizzanti, energia, antiparassitari e materie plastiche, con aumenti a doppia cifra che mettono in difficoltà l’intero comparto agricolo. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Agricoltura sotto pressione, Coldiretti lancia l’allarme rincari e crisi filiere

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