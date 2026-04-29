Agguato ai partigiani a Roma | preso il 21enne con l’aria compressa

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Roma in relazione a un episodio avvenuto recentemente, quando un gruppo di militanti dell'Anpi è stato vittima di un agguato. L'uomo, identificato come Etihan Bondi, è stato fermato con un'arma ad aria compressa. Le forze dell'ordine hanno condotto le indagini e portato a termine l'arresto, che si è verificato nel contesto di un'indagine in corso.

? Cosa sapere Arrestato Etihan Bondi per l'agguato con arma ad aria compressa ai militanti Anpi a Roma.. Il ventunenne dichiara appartenenza alla Brigata Ebraica e rischia il tentato omicidio.. Etihan Bondi, un ventunenne che si dichiara esponente della Brigata Ebraica, è stato arrestato dalla polizia per l’attacco con arma ad aria compressa avvenuto il 25 aprile nei pressi del parco Schuster a Roma, ferendo due militanti dell’Anpi. L’aggressione si è consumata nel pomeriggio dello scorso 25 aprile quando Rossana Gabrieli, psicologa residente ad Aprilia e militante di Sinistra italiana, insieme al suo compagno Nicola Fasciano, 66 anni, è stata colpita durante una passeggiata.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agguato ai partigiani a Roma: preso il 21enne con l’aria compressa Notizie correlate Leggi anche: Roma, colpi di pistola ad aria compressa al corteo del 25 aprile, due feriti: "Aggressore un uomo con il casco nero" - VIDEO Roma, attacco mirato agli iscritti Anpi: feriti da aria compressa? Cosa sapere Due iscritti Anpi feriti da aria compressa in via delle Sette Chiese sabato 25 aprile. Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: L'agguato al corteo del 25 aprile scuote l'Anpi: Non ci facciamo intimidire, è un gesto terrorista; Roma, spari con arma softair dopo corteo 25 aprile: feriti due iscritti all'Anpi; Agguato fascista a Roma, feriti due antifascisti; 25 aprile, Meloni: Oppressione fascista. Ma tace su agguato all’Anpi. Schlein: No ai nostalgici. A rivendicare l’agguato di uomini armati, nell’instabile Stato di Adamawa, l’Iswap, gruppo di integralisti islamici - facebook.com facebook Agguato a Velletri, gambizzato il titolare di una sala scommesse. La vittima è stata ferita a colpi d'arma da fuoco mentre rientrava a casa. @TgrRaiLazio rainews.it/tgr/lazio rainews.it/tgr/news x.com