Sabato 25 aprile, in via delle Sette Chiese a Roma, due iscritti all'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia sono rimasti feriti a causa di un attacco con aria compressa. Secondo quanto ricostruito, le persone coinvolte sono state colpite durante un episodio avvenuto nel pomeriggio. Non risultano altre persone coinvolte o danni a proprietà. Le forze dell'ordine stanno indagando sull'accaduto.

? Cosa sapere Due iscritti Anpi feriti da aria compressa in via delle Sette Chiese sabato 25 aprile.. La Digos analizza le telecamere del Parco Schuster per identificare i due assalitori.. Due iscritti all’Anpi sono stati feriti da colpi ad aria compressa in via delle Sette Chiese a Roma, vicino al Parco Schuster, subito dopo la conclusione del corteo per il 25 aprile. L’aggressione è avvenuta nel pomeriggio di sabato 25 aprile 2026, quando un uomo e una donna, entrambi membri dell’associazione, sono stati bersagliati da due individui su uno scooter. I due manifestanti, che portavano con sé il tipico fazzoletto rosso dell’Anpi al collo, hanno riportato escoriazioni lievi: nello specifico, l’uomo ha subito lesioni nella zona della guancia e del collo, mentre la moglie è stata colpita alla spalla.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Roma, attacco mirato agli iscritti Anpi: feriti da aria compressa

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