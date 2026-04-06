Sant’Antimo accoltellato 43enne noto alle forze dell’ordine

Nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2026, a Sant’Antimo, un uomo di 43 anni residente a Gricignano d’Aversa è stato ferito con due colpi all’addome durante un litigio. Le forze dell’ordine sono intervenute sul luogo dell’incidente e stanno indagando sull’accaduto. La vittima è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non sono state rese note.

Un uomo di 43 anni, residente a Gricignano d’Aversa, è stato colpito due volte all’addome durante una lite avvenuta nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2026 a Sant’Antimo. La vittima non corre rischi per la propria vita. L’allarme è scattato intorno alle ore 8 di lunedì 6 aprile. I carabinieri della sezione Radiomobile di Giugliano in Campania sono intervenuti presso l’ospedale di Aversa, dove il ferito era stato ricoverato dopo l’aggressione. Dinamica dell’aggressione e indagini in corso. Il fatto è avvenuto per strada, durante un diverbio con un individuo che al momento non è stato identificato. Dopo aver inflitto le due ferite all’addome, l’aggressore è riuscito a dileguarsi rapidamente, scomparendo nel nulla. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sant’Antimo, accoltellato 43enne noto alle forze dell’ordine Sant’Antimo, accoltellato dopo una lite: 43enne di Gricignano finisce in ospedaleSi è presentato all'ospedale "Moscati" di Aversa con due ferite all’addome dopo una violenta lite in strada. Tenta un furto nella notte in un'enoteca a Parma, denunciato 55enne già noto alle forze dell'ordineUn cittadino tunisino è stato denunciato per danneggiamento aggravato e inosservanza dell’Ordine del Questore: questo il bilancio dell’intervento... Si parla di: Avete fatto bingo, Brigadié: l’arsenale della camorra tra i sedili della Panda. Accoltellato nella notte tra Sant’Antimo e Aversa: 43enne finisce in ospedalePaura tra Sant’Antimo e Aversa dove, nella notte, un uomo è rimasto ferito dopo essere stato colpito con un’arma da taglio. Questa mattina, intorno alle 8, i ... cronachedellacampania.it Lite notturna a Sant’Antimo: 43enne accoltellato all’addome da uno sconosciuto, indagini in corsoAggressione con arma da taglio nella notte a Sant’Antimo, vittima un uomo di 43 anni di Gricignano d’Aversa già noto alle forze dell’ordine; i Carabinieri indagano per identificare l’aggressore e chia ... ilgazzettinovesuviano.com