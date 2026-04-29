Aggressione in via Tagliamento individuati i tre del pestaggio

Nella giornata di oggi si è appreso che le forze dell'ordine hanno identificato i tre uomini coinvolti nell'aggressione avvenuta nel parcheggio di un supermercato in via Tagliamento. L'incidente si è verificato pochi giorni fa, quando le vittime sono state colpite con violenza. Le autorità stanno proseguendo le indagini per raccogliere ulteriori dettagli sull'accaduto. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata sui motivi dell'aggressione o sulle eventuali accuse.

Tempo di lettura: 2 minuti Gli investigatori stringono il cerchio attorno ai responsabili della brutale aggressione avvenuta nel parcheggio di un supermercato di via Tagliamento. Sono stati infatti individuati i tre presunti aggressori di Nello Malinconico, vittima di una violenta spedizione punitiva consumatasi nella serata del Giovedì Santo. Determinante, per risalire all’identità dei giovani, è stato il lavoro certosino degli agenti della Polizia di Stato, coordinati dal dottore Aniello Ingenito. L’analisi delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza presente nell’area del market, unita alla ricostruzione della targa del veicolo utilizzato dal commando, ha consentito agli inquirenti di individuare rapidamente i tre soggetti, tutti residenti in provincia.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Aggressione in via Tagliamento, individuati i tre del pestaggio Notizie correlate Pestaggio di Malinconico in via Tagliamento: identificati tre giovani aggressoriNel parcheggio di un supermercato di via Tagliamento, nel pomeriggio del Giovedì Santo, Nello Malinconico è stato colpito con delle spranghe di ferro... L'aggressione a Giacomo Bongiorni in un video: cosa mostrano le immagini del pestaggioArrivano potenziali e importanti novità per ricostruire con esattezza i fatti che hanno portato alla morte di Giacomo Bongiorni, il carpentiere di 47... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Architetto pestato in Via Tagliamento, individuati i tre aggressori di Nello Malinconico; Pestaggio di Malinconico in via Tagliamento: identificati tre giovani aggressori; Avellino, pestaggio nel supermercato: identificati i tre aggressori; Aggressione ad Avellino, le indagini si stringono: individuata l'auto dei tre uomini. Architetto pestato in Via Tagliamento, individuati i tre aggressori di Nello MalinconicoAggressione nel parcheggio coperto del Dodecà di via Tagliamento: gli agenti della squadra Mobile di Avellino stanno per chiudere il cerchio sui tre responsabili del brutale ... ilmattino.it Una lunga spirale di abusi domestici, durata oltre quindici anni, culminata in un’aggressione brutale che ha privato una donna della vista. Per questi fatti, avvenuti il 15 marzo 2022, il tribunale di Brindisi ha condannato in primo grado l’ex convivente della vitt - facebook.com facebook Oggi abbiamo ricordato Enrico Pedenovi, a 50 anni dalla sua aggressione, alla presenza del sindaco @BeppeSala e dell’assessore regionale @RomanoLaRussa. La memoria non può essere selettiva: #Milano deve saper condannare ogni violenza politica, x.com