Una serie di immagini video che mostrano l'aggressione a un uomo di 47 anni avvenuta sabato scorso a Massa potrebbe fornire dettagli fondamentali sulla dinamica dell'evento. L'incidente si è verificato in piazza Palma e ha causato la morte dell'uomo, presente con la compagna e il figlio al momento dell'aggressione. Le riprese potrebbero contribuire a chiarire i passaggi del pestaggio e le circostanze che hanno portato alla tragica fine.

Arrivano potenziali e importanti novità per ricostruire con esattezza i fatti che hanno portato alla morte di Giacomo Bongiorni, il carpentiere di 47 anni ucciso sabato scorso a Massa, in piazza Palma, sotto gli occhi impotenti di compagna e figlio. Soprattutto alcuni secondi di una registrazione video potrebbero essere determinanti per i fatti. Il contenuto del video. Alcune telecamere dell’area sono riuscite a riprendere quasi due minuti di filmato che è finito agli atti ma la parte definita “interessante” dura appena 15 secondi. Nonostante la nitidezza, i fatti si sono svolti un po’ più lontano e di mezzo c’è anche un albero che in parte ne occlude la visuale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'aggressione a Giacomo Bongiorni in un video: cosa mostrano le immagini del pestaggio

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