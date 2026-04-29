Aggressione a Villaseta uomo picchiato dentro un’attività commerciale

In un locale di Villaseta un uomo di 45 anni è stato aggredito e colpito ripetutamente senza che ci fosse una ragione apparente. L’episodio è avvenuto in un’attività commerciale del quartiere, senza che siano state fornite ulteriori spiegazioni o motivazioni dall’autore dell’aggressione. La vittima ha riportato lesioni, e le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

Un’aggressione improvvisa e senza un apparente motivo a Villaseta, dove un uomo di 45 anni è stato picchiato all’interno di un’attività commerciale. La vittima, un agrigentino, è stata colpita da uno sconosciuto con schiaffi e pugni fino a finire a terra. L’episodio è avvenuto in pochi istanti.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Aggressione choc in pieno giorno. Uomo picchiato da moglie e suoceraFANO di Tiziana Petrelli Lo hanno aspettato lungo la strada che percorre ogni mattina per andare al lavoro. Tenta di fermare l'aggressione ma viene circondato e picchiato da baby gang: quattro dita rotte per un uomoProva a fermare l'aggressione a due giovani da parte di una baby gang, ma finisce per essere anche lui vittima di un pestaggio.