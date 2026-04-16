Tenta di fermare l' aggressione ma viene circondato e picchiato da baby gang | quattro dita rotte per un uomo

Un uomo ha cercato di intervenire per bloccare l’aggressione di due giovani da parte di un gruppo di adolescenti, ma è stato circondato e picchiato. Durante l'aggressione, ha subito diverse ferite, tra cui la rottura di quattro dita. L’episodio si è verificato in un’area pubblica, dove il personale delle forze dell’ordine è intervenuto sul posto per soccorrere l’uomo e identificare i responsabili.

Prova a fermare l'aggressione a due giovani da parte di una baby gang, ma finisce per essere anche lui vittima di un pestaggio. Questa la vicenda che sarebbe avvenuto nei giorni scorsi a Cervia e raccontata da Mino Spano, pugliese di origine, ma residente a Sassuolo.Come raccontato al Corriere di.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Aggressione baby gang a Milano Buenos Aires, i quattro aggressori restano in carcere Notizie correlate Leggi anche: Cervia, un'altra aggressione di una baby gang: ferito un uomo Anziano circondato e minacciato, calci all'auto e furto: baby gang via con 100 euroCircondato, minacciato e privato delle chiavi della propria auto da una baby-gang che avrebbe poi preteso del denaro per restituirle. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: California, la polizia tenta di fermare un'auto in fuga con il grappler: il veicolo si schianta; Aggressione choc in strada. Tenta di opporsi alla rapina. Accoltellato a torace e addome; Altreconomia cerca una figura per l’area di segreteria amministrativa; Fuori dal coro: Donna presa a cinghiate da un gruppo di maranza Video. Appostamenti e minacce, poi tenta di strangolarla: fermato stalker, scatta il braccialetto elettronicoL’incubo vissuto da una giovane in provincia. Incrociando i dati della lettura targhe ai varchi i militari hanno confermato la presenza dei veicoli dello stalker nei luoghi frequentati dalla ex ... bergamonews.it Tenta di fermare un uomo fuori controllo e viene aggredito: finanziere eroe salva passantiAttimi di paura nel pomeriggio del 13 aprile a Bari, nei pressi della zona Stadio della Vittoria, dove un uomo ... immediato.net Genova, tenta di rubare in un supermercato a Sampierdarena: arrestato facebook Tenta di uccidere la suocera con il veleno per topi, fermata a Savona. Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per la nuora. #ANSA x.com