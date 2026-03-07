Un uomo è stato aggredito durante il giorno da sua moglie e dalla suocera mentre stava camminando lungo la strada abituale per recarsi al lavoro. Le due donne lo hanno aspettato e poi lo hanno picchiato. L'incidente è avvenuto in pieno giorno a Fano. La vittima ha riportato lesioni e sono state avviate prove da parte delle forze dell'ordine.

FANO di Tiziana Petrelli Lo hanno aspettato lungo la strada che percorre ogni mattina per andare al lavoro. Poi, appena lo hanno visto arrivare, hanno iniziato a correre verso di lui. È iniziata così, giovedì mattina poco dopo le 8, un’aggressione avvenuta tra via della Fortezza e via Nolfi, a pochi metri dalla filiale Bper Banca e da alcune attività commerciali della zona attorno alla Rocca Malatestiana. La vittima è Andrea, 41enne fanese. Racconta che, mentre si dirigeva al lavoro, ha notato in lontananza la moglie e la suocera ferme all’angolo della strada. Quando lo hanno visto, le due avrebbero iniziato a correre verso di lui. "Ho capito che c’era qualcosa che non andava", dice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aggressione choc in pieno giorno. Uomo picchiato da moglie e suocera

