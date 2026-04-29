Aggressione a colpi di bottiglie | due uomini in ospedale

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 aprile, la polizia è intervenuta in via Eleonora Duse, nella zona di San Donato, a seguito di una segnalazione di rissa. Due uomini sono stati feriti durante l’evento e trasportati in ospedale. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta con bottiglie. Sono in corso indagini per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 29 aprile, la polizia è intervenuta per la segnalazione di una rissa avvenuta in via Eleonora Duse, in zona San Donato.Registrati alla sezione Dossier BolognaTodayDai primi accertamenti, però, sembra che in realtà si tratti di un’aggressione a colpi di bottiglia.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Sono stato Aggredito da una banda di Criminali il video Notizie correlate Rapinarono due persone a colpi di bottiglie in testa a Trezzo sull’Adda: arrestati due giovaniTrezzo sull’Adda (Milano) – Nel corso della notte del 14 marzo scorso avevano seminato il panico per le vie di Trezzo d’Adda, aggredendo e rapinando... Furto al supermercato e fuga in auto con 12 bottiglie di champagne. Arrestati due uominiAvevano appena messo a segno un colpo all'interno di un supermercato cittadino, puntando in particolar modo su alcolici di pregio, ma la loro fuga è... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Milano, 14enne aggredito nei pressi della stazione: grave in ospedale; RaiNews. . Il 25enne stava prendendo l'auto lasciata nel grande parcheggio che serve il centro città, intorno alle tre e mezza del mattino. Era insieme ad altri amici dopo la serata passata in un locale, quando è giunto un gruppo di persone: probabilmente è sc; San Paolo, agguato con pistola a pallini fuori da parco Schuster. Feriti due militanti dell'Anpi; Mortara, rissa coi coltelli: due feriti, uno è gravissimo. Milano, stacca i manifesti di Ramelli: 33enne picchiato da militanti di estrema destra. De Corato: «Ha voluto andarsele a prendere». Poi precisa: «No alla violenza»L'uomo aggredito a colpi di casco da una decina di persone. Il deputato di FdI: «Strappare i manifesti di Ramelli già è grave, ma nel giorno in cui è stato ammazzato…». Romano La Russa: «I saluti roma ... milano.corriere.it Colpì la compagna, ma nega di averla voluta uccidereIniziato il processo a un 34enne eritreo accusato di tentato assassinio per un’aggressione avvenuta a Chiasso nel 2024 ... rsi.ch Una coltellata all'addome per 800 euro in contanti. È il movente, secondo gli investigatori, dell'aggressione avvenuta nella notte del 18 aprile a Brescia, dove una donna thailandese di 42 anni è stata gravemente ferita nella propria abitazione. Per il fatto i ca - facebook.com facebook Strappa i manifesti per Sergio Ramelli, giovane aggredito a Milano. De Corato (FdI): "Se l'è cercata". L'aggressione nella zona dove stasera sarà commemorato il giovane del Fronte della gioventù #ANSA x.com