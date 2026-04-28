Due giovani sono stati arrestati dopo aver rapinato due persone a Trezzo sull’Adda nella notte del 14 marzo. Durante l’episodio, le vittime sono state colpite con bottiglie in testa prima di essere derubate. La polizia ha identificato e fermato i responsabili poco dopo l’accaduto, grazie alle testimonianze raccolte e ai rilievi effettuati sul luogo. L’indagine prosegue per verificare eventuali altri episodi collegati.

Trezzo sull’Adda (Milano) – Nel corso della notte del 14 marzo scorso avevano seminato il panico per le vie di Trezzo d’Adda, aggredendo e rapinando diverse persone. Per questo qualche giorno fa due giovani, sospettativi di aver commesso quattro colpi, sono stati posti agli arresti domiciliari dai Carabinieri della Stazione di Trezzo sull'Adda. Sono accusati di quattro rapine aggravate e di aver cagionato lesioni personali ai danni di tre persone. Secondo quanto emerso dalle indagini, i due avrebbero commesso i diversi episodi violenti in rapida successione. In un primo episodio, un uomo sarebbe stato avvicinato con un pretesto e successivamente aggredito, riportando lesioni dopo essere stato colpito alla testa e percosso, nonché derubato del denaro contante in suo possesso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapinarono due persone a colpi di bottiglie in testa a Trezzo sull’Adda: arrestati due giovani

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