Getta acido sul volto dell'ex compagna la Cassazione conferma la condanna a 9 anni e 9 mesi per Said Cherrah

La Cassazione ha confermato la condanna a 9 anni e 9 mesi di carcere per Said Cherrah, che il 21 novembre 2023 a Erba, in provincia di Como, ha tentato di sfregiare l'ex compagna versandole acido sul volto. La sentenza definitiva chiude un procedimento legale avviato dopo l'episodio avvenuto alcuni mesi fa, che ha suscitato grande attenzione mediatica.

È diventata definitiva la condanna a 9 anni e 9 mesi di reclusione per Said Cherrah, che il 21 novembre 2023 tentò di sfregiare l'ex compagna con l'acido a Erba (Como). Il 27enne è stato anche condannato a 9 anni e 4 mesi in Appello per tentato omicidio ai danni della stessa ragazza. 🔗 Leggi su Fanpage.it Erba, sfigurò la ex con l’acido: per Said Cherrah condanna definitiva di nove anniErba (Como), 5 marzo 2026 – La condanna per l’acido gettato in faccia all’ex fidanzata, è ora definita. Investita all’asilo, Lavinia da 8 anni in coma vegetativo: Cassazione conferma condanna per la maestraInvestita all'asilo a 18 mesi, da quel momento la piccola Lavinia si trova in stato vegetativo: rigettato il ricordo della maestra accusata di... Contenuti e approfondimenti su Said Cherrah. Acido sul volto della sua ex fidanzata. La Cassazione conferma la condannaSi è definitivamente conclusa a Roma la vicenda di Said Cherrah, il marocchino residente a Broni in provincia di Pavia che aveva aggredito la ex compagna gettandole dell’acido sul volto, bottiglia che ... laprovinciadicomo.it Aggredì la ex con l’acido, la Cassazione conferma la condanna di 9 anni e 9 mesi per Said CherrahIl giovane di Broni aveva anche cercato di ucciderla nel parcheggio di un centro commerciale a Giussano ... laprovinciapavese.gelocal.it