La Cassazione ha confermato la condanna a 30 anni di carcere per una donna di 42 anni, accusata di aver ucciso e smembrato i genitori del suo ex fidanzato a Firenze. La decisione è arrivata dopo il rigetto del ricorso presentato dalla difesa. La vicenda riguarda un duplice omicidio avvenuto nel capoluogo toscano, con l’imputata coinvolta anche per vilipendio di cadavere.

Firenze, 15 aprile 2026 – La Cassazione ha respinto il ricorso della difesa e confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Elona Kalesha, la 42enne di origine albanese imputata di duplice delitto e vilipendio di cadavere per l'omicidio dei genitori del suo ex fidanzato, avvenuto a Firenze. La sentenza nella serata di mercoledì 15 aprile. Anche il pg aveva chiesto di confermare la pena inflitta in primo e secondo grado. La scomparsa nel novembre 2015. Le vittime, Teuta e Shpetim Pasho, erano scomparse dal capoluogo toscano nel novembre 2015. Cinque anni dopo, nel dicembre 2020, i loro resti fatti a pezzi furono trovati in quattro valigie gettate in un campo tra la superstrada Firenze-Pisa-Livorno e il carcere fiorentino di Sollicciano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Firenze, uccise i suoceri e li fece a pezzi: la Cassazione conferma la condanna a 30 anni

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