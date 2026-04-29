È disponibile un nuovo aggiornamento per il decoder Telesystem UP1 versione 2017. La guida spiega come scaricare il software tramite aggiornamento automatico OTA o manuale. Il nuovo firmware introduce alcune modifiche, ma non vengono specificate nel dettaglio. Chi possiede già il dispositivo può procedere all’installazione per ricevere le ultime novità del sistema operativo Android TV.

Guida al download OTA e manuale, con tutte le novità del software per Android TV. Se possiedi già UP1, siamo felici di informarti che sta per ricevere una ventata d’aria fresca, grazie al nuovo software update V2017. UP1 è l’innovativo decoder Android TV Ultra HD in grado di rendere “SMART” qualunque TV, oltre ad aggiornare la televisione ai nuovi standard di trasmissione grazie al tuner digitale terrestre DVB-T2 HEVC HDR10 e HLG. Scopri oltre 400.000 film e programmi in un unico posto. Accedi alle migliori app di streaming come Netflix, DAZN, NOW, Disney Plus, Prime Video, Youtube, RaiPlay, Apple TV+ o Mediaset Infinity. E trasmetti facilmente foto, video e musica dai dispositivi alla TV con Google Cast.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Aggiornamento Telesystem UP1 V2017: come installarlo e cosa cambia sul decoder

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